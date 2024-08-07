На Одесщине задержали 48 мужчин, которые пытались сбежать из Украины в кузове грузовика. Фото и видео

В Одесской области водитель фуры пытался перевести в Молдову за один раз 48 военнообязанных мужчин. Нарушителей остановили в 3 км от границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой 6 августа.

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Уклонисты прятались в кузове грузовика. Соответствующими фото и видео поделилась пресс-служба Национальной полиции Украины.

Мужчины в тесном кузове, накрытом тентом, сидели очень близко друг к другу. За такую поездку они заплатили 150 000 грн каждый.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники подыскивали клиентов через созданную группу в Telegram-канале. Обещали, что организуют "миграционное окно", чтобы военнообязанные незаконно выехали из страны.

С мужчинами проводили инструктаж, обсуждали способ оплаты, сообщали место и день для предстоящего сбора. Как правило, пересечение границы проходило группами в несколько десятков.

КАМАЗ с уклонистами 6 августа остановили пограничники и полицейские. Оказалось, что сбежать из Украины пытались 48 мужчин из разных регионов возрастом от 21 до 48 лет.

На всех задержанных составлены админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 202 (нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через госграницу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда – выезда).

"Идут дальнейшие меры по установлению организаторов нелегального канала миграции и других причастных лиц", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Одесской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении двум иностранцам, которые в рефрижераторе перевозили за границу 16 мужчин. Организаторам схемы грозит до 9 лет тюрьмы.

– В конце июля пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов через границу. Проводником "путешествующих" был подросток.

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