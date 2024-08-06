Перевозили мужчин в рефрижераторе: в Украине разоблачили иностранцев, придумавших 'схему' с незаконным пересечением границы. Фото

В Одесской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении двух иностранцев, которые в рефрижераторе перевозили за границу 16 мужчин. Суд уже избрал им меры пресечения.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Организаторам незаконной "схемы" грозит до девяти лет лишения свободы.

Полицейские установили, что два 39-летних иностранца, занимавшихся перевозкой мясной продукции из Украины, организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу. Под прикрытием своей предпринимательской деятельности они спрятали 16 военнообязанных мужчин в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота и пытались вывезти через один из пунктов пропуска в Республику Молдову.

За такие услуги каждый "клиент" должен был оплатить организаторам от 6000 до 8000 долларов. Дополнительно, злоумышленники планировали получить еще 2000 евро за внесение штампа о законном въезде в паспорт, которое должно было быть организовано уже за границей.

Полицейские изъяли грузовик, товаротранспортную документацию, телефоны, которые использовались для организации переправки, а также другие доказательства преступной деятельности.

Правоохранители задержали иностранцев в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи выдвинули им подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, а также содействие совершению этого преступления путем советов и указаний, совершенное в отношении нескольких лиц, по корыстным мотивам, по предварительному сговору группы лиц.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы с возможностью дополнительного ограничения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискацию имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 10 млн грн. Досудебное расследование продолжается.

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