Проводником был подросток: пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов через границу. Фото

В среду, 24 июля, пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов через границу. Проводником "путешествующих" был подросток.

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Об этом сообщили в ГПСУ. За опасную переправу через реку нарушители заплатили от $4 до $6 тыс. Подростку за его "услуги" обещали вознаграждение в размере $1 тыс.

Однако, пограничный наряд, в состав которого входили курсанты-стажировщики, задержали четырех мужчин в сопровождении 14-летнего подростка.

В настоящее время оперативники устанавливают круг лиц, причастных к организации этого незаконного путешествия.

Как сообщал OBOZ.UA, житель поселка Березино в Одесской области 34-летний Артур Ян сбежал из Украины во избежание мобилизации. Однако мужчина оказался в армии российских оккупантов, не "доехав до брата". Он заплатил $6 тыс. за незаконный выезд во время военного положения.

Ранее стало известно о том, что в Закарпатье на блокпосте мужчина порезал ножом пограничника. Так он отреагировал на требование сотрудника ГНСУ остановиться.

Пострадавшим оказался пограничник Мукачевского отряда, который вернулся с двух боевых ротаций на Донбассе.