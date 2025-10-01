На Львовщине водитель потерял сознание и умер за рулем: авто влетело в памятник, есть пострадавшая

В последний день сентября в городе Шептицкий на Львовщине произошло ДТП. Водитель Toyota Camry внезапно умер за рулем, авто врезалось в памятник.

Пострадала пассажирка автомобиля, ее госпитализировали. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА.

Что известно

Авария произошла 30 сентября около 10:30 часов на улице Богдана Хмельницкого в Шептицком.

"Водитель автомобиля Toyota Camry, житель пгт. Добротвор (Добротворская ТГ Шептицкого района) 1962 года рождения, неожиданно потерял сознание и умер, после чего автомобиль въехал в бетонный памятник "Шахтер", – говорится в сообщении.

Пассажирка автомобиля, женщина 1963 года рождения из того же населенного пункта, получила травмы. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибную рану височной области слева.

62-летнюю женщину госпитализировали в Шептицкую центральную районную больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

В ГУ Национальной полиции во Львовской области сообщили, что по факту аварии следователи Шептицкого районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 сентября на Киевщине грузовик на скорости протаранил легковушку. В результате аварии погибла семья с ребенком.

А днем ранее в пристоличном регионе случились сразу две смертельные аварии. В Вышгородском районе отбойник в результате ДТП пробил насквозь микроавтобус, убив человека, а на Белоцерковщине произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки. Там также сообщалось о погибшем и пострадавших.

