На Киевщине грузовик на скорости протаранил легковушку: погибла семья с ребенком. Подробности дела и фото

В Киевской области будут судить водителя грузовика, который, по информации следствия, причастен к смертельному ДТП. В результате столкновения крупногабаритного транспорта с легковушкой, погибла семья с ребенком.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении водителя грузового автомобиля, который вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие", – говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, в августе 2025 года водитель грузовика, двигаясь по трассе "Киев–Одесса" вблизи села Острая Могила Белоцерковского района, столкнулся с легковым автомобилем, который остановился на обочине.

В результате ДТП водитель легковушки, его пассажирка и десятилетний мальчик погибли на месте. Сейчас следствие по данному факту завершено, а обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области микроавтобус врезался в отбойник, в результате чего металлическая конструкция ограждения пробила насквозь машину. К сожалению, есть погибший и пострадавший.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!