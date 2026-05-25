Выехал на встречную: на Ровенщине в ДТП погиб 20-летний мотоциклист. Фото

На Ровенщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легковушки. В результате столкновения погиб 20-летний водитель двухколесного.

Авария произошла вечером 24 мая на трассе между селами Каменка и Антоновка. Об этом сообщила полиция Ровенской области.

По предварительным данным, около 22:20 20 20-летний житель села Антоновка, управляя мотоциклом "Viper", выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с автомобилем "Hyundai", за рулем которого находился 40-летний житель села Тишица.

В результате мощного удара мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, не пострадал.

Правоохранители открыли уголовное производство по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Известно, что погибший был в мотошлеме, а сам мотоцикл был зарегистрирован в установленном порядке. Следователи продолжают расследование.

