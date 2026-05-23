В Хмельницкой области 15-летний мотоциклист погиб из-за столкновения с авто: пострадали также двое маленьких детей

В селе Гвардейское Хмельницкой областипроизошло дорожно-транспортное происшествие с фатальными последствиями. 15-летний подросток за рулем мотоцикла врезался в автомобиль, и в результате столкновения погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области. Водитель и пассажиры легкового авто, среди которых есть дети, получили травмы.

Что известно

По сообщению правоохранителей, авария произошла в пятницу, 22 мая, около 21:00 часов на улице Соборной. Мотоцикл Honda, которым управлял 15-летний житель села Райковцы, врезался в автомобиль Daewoo Sens, за рулем которого была 23-летняя жительница села Нафтуловка.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте. Водитель автомобиля и трое ее пассажиров – 40-летняя женщина и двое детей в возрасте 4 и 5 лет получили трвамы. Правоохранители устанавливают обстоятельства автотрощі, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" УКУ.

