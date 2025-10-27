На Львовщине нашли мертвым пропавшего 17-летнего парня. Фото

В Дрогобычском районе Львовской области в воскресенье, 26 октября, нашли мертвым 17-летнего парня. Он ушел из дома в субботу – и не вернулся.

Для поисков пропавшего подростка привлекали квадрокоптер и спецтехнику, его тело обнаружили неподалеку от реки Трудница. О трагедии рассказали во 2 аварийно-спасательном отряде специального назначения Дрогобыча.

Парня нашли мертвым

Несовершеннолетний парень в Дрогобычском районе ушел из дома 25 октября – и так и не вернулся.

На следующий день спасатели и полицейские начали его поиски. Привлекали кинолога с собакой, а сложную местность вблизи села Воля Якубова обследовали также с помощью квадрокоптера и спецтехники.

Пропавшего 17-летнего юношу в конце концов нашли – мертвым.

"После нескольких часов поисков парень был найден без признаков жизни недалеко от реки Трудница. Обстоятельства и причины трагедии выясняют сотрудники полиции", – рассказали спасатели.

Как писал OBOZ.UA, ранее в этом месяце на Полтавщине нашли мертвой 12-летнюю девочку. Тело ребенка обнаружил ее отец в собственной квартире. Что стало причиной смерти девочки, установит следствие.

А за несколько дней до того в Полтавской области нашли мертвыми пропавших без вести женщину и ребенка. Автомобиль, в котором находились тела погибших, достали из водоема вблизи села Старые Санжары.

Главу семьи, с которым погибшие выехали из дома в ночь на 3 октября, на тот момент еще искали: нашли Руслана Гутевича через несколько дней после обнаружения тел его жены и пасынка – на дне реки Ворскла, в 50 м от места, откуда достали авто.

