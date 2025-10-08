В Полтавской области нашли мертвой 12-летнюю девочку

В Полтавской области обнаружили тело мертвой 12-летней девочки. Инцидент произошел в квартире по месту проживания ребенка.

Страшную находку обнаружили родственники девочки. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Детали происшествия

По информации правоохранительных органов, 12-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили родственники в квартире по месту ее проживания. Обстоятельства происшествия выясняет следствие.

В полиции уточнили, что около 18:00 поступила информация от жителя Кременчуга о смерти его малолетней дочери, 2013 года рождения. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Кременчугского районного управления полиции и криминалисты. Причины и обстоятельства смерти выясняет следствие.

Что предшествовало

Недавно на Полтавщине произошло еще одно страшное происшествие. Ранее пропавших без вести женщину и ребенка нашли мертвыми. Авто, в котором они находились, обнаружили в водоеме вблизи села Старые Санжары. С помощью водолазов тела подняли из воды и передали на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители в Винницкой области задержали 26-летнего украинского военнослужащего по подозрению в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки. Военный самовольно оставил побратимов и скрывался в Винницкой области.

