Тело мужчины нашли в 50 метрах от места трагедии: новые подробности гибели семьи на Полтавщине. Фото

На Полтавщине полиция разыскала третьего члена семьи, которая трагически погибла в реке Ворскла. Тело Руслана Гутевича, которого разыскивали почти неделю, нашли в водоеме неподалеку от места трагедии.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины. Руководитель ГУ НП в регионе генерал Евгений Рогачев отметил, что к поисковым мероприятиям было привлечено более 100 полицейских.

По его словам, тело Руслана Гутевича нашли около 12 часов 9 октября в Ворскле, примерно в 50 метрах от места, где 5 октября из воды достали автомобиль с телами его жены и пятилетнего сына.

Разыскивали погибшего почти 7 суток. К поискам были привлечены работники территориальных подразделений Полтавского районного управления, оперативники и следователи областного аппарата, кинологи со служебными собаками, спасатели, водолазы и неравнодушные граждане. Также применяли технические средства, в частности квадрокоптеры.

Тело Гутевича отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти мужчины.

Трагедия семьи Гутевичей

5 октября в селе Старые Санжары нашли мертвыми ранее пропавших без вести женщину и ребенка. Из реки Ворскла достали автомобиль ВАЗ-2110, внутри которого обнаружили тела 37-летней женщины и ее пятилетнего сына.

Их разыскивали в течение двух суток, после исчезновения ночью 2 октября. Руслана Гутевича, отца семьи, в машине не было.

Что произошло с семьей, пока неизвестно. Ночью 2 октября около 03:00 Руслан Гутевич вместе с женой Еленой и сыном Русланом выехали на автомобиле из своего дома в направлении села Лещиновка Кобеляцкого района. Примерно в 3:30 их машину в последний раз зафиксировали в селе Мачехи Полтавского района.

Как автомобиль оказался в реке, установит следствие.

По факту гибели матери и ребенка правоохранители начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Следственные действия продолжаются.

