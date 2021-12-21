На Луганщине задержали женщину, "служившую" в рядах "ЛНР": хотела получить украинскую пенсию

На блокпосту близ села Новоахтырка Луганской области правоохранители задержали участницу незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Она приехала на подконтрольную Украине территорию, чтобы оформить банковскую карту для получения пенсии.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины. По словам 59-летней женщины, она "служила" в должности фельдшера зенитного дивизиона, который располагался в городе Хрустальный (бывший Красный Луч) (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Задержанной было присвоено "военное знание" младшего сержанта.

Периодически она выезжала на военный полигон в селе Бугаевка Перевальского района, где участвовала в проведении стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания, а также обучала наемников РФ предоставлению первой медицинской помощи и домедицинской помощи при получении ранений.

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За свою деятельность женщина получала заработную плату сначала в размере $360, а затем – 19,5 тысячи российских рублей.

В мае 2016 года женщина покинула НВФ из-за болезни.

Теперь ей сообщено о подозрении в "создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала стрелка незаконной вооруженной группировки "Сомали". Он подтвердил, что руководство незаконными вооруженными формированиями на Донбассе осуществляют кадровые военнослужащие ВС РФ.

Ранее СБУ разоблачила одного из командиров воинской части Западного отряда, тайно собиравшего сведения под грифом "секретно" по поводу арсеналов ракетного вооружения на территории Украины. Его действия могут иметь признаки государственной измены.

Также сотрудники СБУ на Донбассе обнаружили склад с оружием и боеприпасами, заложенный террористами "ЛНР". Укрытие было заложено и довольно тщательно замаскировано в старом заброшенном здании.