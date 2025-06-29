На Хмельнитчине произошло серьезное ДТП с грузовиком: погибли мужчина и подросток. Фото

В воскресенье, 29 июня, в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Во время движения столкнулись Renault Kangoo и грузовик MAN.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечается, что в результате ДТП погибли мужчина и подросток. Еще три человека были травмированы.

"Вблизи села Ямполь Шепетовского района столкнулись Renault Kangoo и грузовик MAN. Спасатели деблокировали тела погибших и помогли медикам транспортировать травмированных", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в результате аварии погибли водитель легковушки (1976 г.р.) и пассажир (2013 г.р.). Еще три человека, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что 29 июня в Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария с участием автомобиля и грузовика. По предварительным данным, легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком MAN.

24 июня в Винницкой области утром также произошло смертельное ДТП. В Гайсинском районе столкнулись два грузовика и микроавтобус. Погибли два человека.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре на краже в супермаркете задержали парня, который является фигурантом дела о смертельном ДТП. В той аварии погибла 10-летняя девочка.

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