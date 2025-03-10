На Хмельнитчине нетрезвая женщина-водитель сбила 15-летнюю девушку: появились детали инцидента. Фото

8 марта в Хмельницкой области, в селе Хутор Шепетовского района, произошла авария. 23-летняя женщина-водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехала на 15-летнюю девушку, которая шла по обочине.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Хмельницкой области. ДТП произошло около 20:20.

Отмечается, что несовершеннолетняя потерпевшая получила серьезные травмы и была доставлена в Шепетовскую многопрофильную больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Девушка находится в отделении неотложной помощи и интенсивной терапии.

В ходе проверки в больнице выяснилось, что водитель была в нетрезвом состоянии. Полицейские задержали ее в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса.

Правоохранители уже объявили подозрение водителю за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения пострадавшей, и открыли уголовное производство по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. За совершенное женщине грозит от 3 до 8 лет заключения.

Напомним, 7 марта в Подольском районе Киева, вблизи Почтовой площади, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а еще один был травмирован. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта в Стрыйском районе Львовской области, на трассе Киев – Чоп, столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, 16 человек получили травмы, среди них четверо детей. Водитель грузовика и 15 пассажиров автобуса с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения.

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