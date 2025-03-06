Во Львовской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик: водитель погиб, пострадали 16 человек, среди них дети. Фото

В Стрыйском районе Львовщины на трассе Киев – Чоп вечером в среду, 5 марта, столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, а 16 человек получили травмы, среди них четверо детей.

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Авария произошла около 18:00 вблизи села Заклад Стрыйского района, сообщили в полиции Львовщины.

По предварительным данным, за рулем автобуса "Эталон" находился 62-летний житель Стрыйского района, а грузовиком DAF управлял 54-летний житель Херсона.

Водитель автобуса погиб на месте в результате смертельных травм.

Водитель грузовика и 15 пассажиров автобуса с телесными повреждениями были доставлены в медучреждения.

Пострадавшие пассажиры – девушки в возрасте один, семь, десять и 17 лет, десять женщин в возрасте от 19 до 64 лет, а также 37-летний мужчина.

Все они жители Стрыйского района.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом сроком до трех лет или без.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, информировали в полиции.

По данным Патрульной полиции, за первый месяц 2025 года (с 1 января по 31 января) на подконтрольной территории Украины произошло 1657 ДТП с погибшими или травмированными (за аналогичный период 2024 года – 1 413).

В результате этих аварий погибли 235 человек (за аналогичный период 2024 года – 175), еще 2 029 человек травмированы (за аналогичный период 2024 года – 1 857).

Как сообщал OBOZ.UA, в Тячеве в Закарпатье 5 марта произошло ДТП с участием трех авто, в результате которого погибли два человека. Среди жертв – 40-летний майор службы гражданской защиты ГСЧС Василий Стан.

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