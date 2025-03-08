В Киеве возле Почтовой площади произошло тройное смертельное ДТП. Подробности, фото и видео

В Подольском районе Киева, близ Почтовой площади, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще один – был травмирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Подольском районе. Автопроисшествие произошло 7 марта около 23:00 на улице Набережно-Крещатицкая. Предварительно, в результате столкновения трех автомобилей по меньшей мере один человек получил травмы и еще один погиб на месте", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео с места ДТП можно увидеть, что в результате столкновения одна из машин опрокинулась. Авария произошла на выезде из тоннеля под Почтовой площадью в сторону станции метро "Днепр" – разбитые автомобили перекрыли движение транспорта на двух полосах из трех.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области водитель Mercedes спровоцировал тройное ДТП, пытаясь обогнать другую машину. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 3 марта, водитель легковушки выехал на встречную полосу и спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП на Новоирпинской трассе пострадали три человека.

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