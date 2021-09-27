На Херсонщине в ДТП погибли два человека: в полиции раскрыли детали трагедии. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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На Херсонщине в ДТП погибли два человека: в полиции раскрыли детали трагедии. Фото

В Херсонской области около вблизи пгт Казацкое Каховского района произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На дороге Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ столкнулись три авто, два человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе. Полицейские рассказали, что 41-летний водитель Mercedes-Benz двигаясь из Новой Каховки перед поворотом на Козацкое начал обгон ВАЗ-2107. Однако первый не выдержал безопасной дистанции и на ходу задел левую переднюю дверь авто.

ДТП в Херсонской области
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В результате "Мерседес" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. От столкновения двух авто на месте погибли водитель и пассажир автомобиля "Mercedes-Benz".

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. На данный момент проводится досудебное расследование.

В ДТП погибли два человека

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября Херсоне на пешеходном переходе автомобиль "Nissan" сбил женщину с маленьким ребенком. Пострадавших госпитализировала карета скорой помощи.

16 сентября в Херсоне средь бела дня рухнула бетонная плита с одноэтажного здания. Под ее завалами оказался мужчина, который чудом выжил.

В Херсонской области в результате ДТП погибла 35-летняя женщина с 9-летней дочерью. Пешеходов сбил местный житель, который был за рулем Renault Trafic.

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