В Херсоне женщина-водитель на переходе сбила девушку с маленьким ребенком. Видео

В воскресенье, 19 сентября, Херсоне на пешеходном переходе автомобиль "Nissan" сбил женщину с маленьким ребенком. Пострадавших госпитализировала карета скорой помощи.

О ДТП сообщил Telegram-канал "Х***ый Херсон". Как утверждают очевидцы, женщина за рулем легковушки была в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

"Виновата 100% прям на переходе жахнула их, так она еще и под градусом была, скорее всего, там такой штын с машины идёт", – написали подписчики канала.

Напомним, в Запорожской области 18 сентября автомобиль ВАЗ-21061 съехал с дороги на тротуар и совершил наезд на троих людей. Всех их с травмами доставили в больницу на скорой. Инцидент произошел в самом центре города возле ресторана "Крым", где в тот момент отмечали две свадьбы.

Также в Киеве 12 сентября случилось масштабное ДТП – столкнулись восемь автомобилей. В результате происшествия в медицинское учреждение госпитализированы пять пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Правоохранители проверили на содержание алкоголя водителя-виновника на драгере, который показал 1,7 промилле алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL: