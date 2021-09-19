В Херсоне женщина-водитель на переходе сбила девушку с маленьким ребенком. Видео
В воскресенье, 19 сентября, Херсоне на пешеходном переходе автомобиль "Nissan" сбил женщину с маленьким ребенком. Пострадавших госпитализировала карета скорой помощи.
О ДТП сообщил Telegram-канал "Х***ый Херсон". Как утверждают очевидцы, женщина за рулем легковушки была в состоянии алкогольного опьянения.
"Виновата 100% прям на переходе жахнула их, так она еще и под градусом была, скорее всего, там такой штын с машины идёт", – написали подписчики канала.
Напомним, в Запорожской области 18 сентября автомобиль ВАЗ-21061 съехал с дороги на тротуар и совершил наезд на троих людей. Всех их с травмами доставили в больницу на скорой. Инцидент произошел в самом центре города возле ресторана "Крым", где в тот момент отмечали две свадьбы.
Также в Киеве 12 сентября случилось масштабное ДТП – столкнулись восемь автомобилей. В результате происшествия в медицинское учреждение госпитализированы пять пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Правоохранители проверили на содержание алкоголя водителя-виновника на драгере, который показал 1,7 промилле алкоголя.
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