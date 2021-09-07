В ДТП на Херсонщине погибли мама с дочерью, но водителя не задержали: подробности трагедии

В Херсонской области в результате ДТП погибла 35-летняя женщина с 9-летней дочерью. Пешеходов сбил местный житель, который был за рулем Renault Trafic. При этом трагедия произошла на участке дороги, где поблизости не было пешеходного перехода. Правоохранители хоть и открыли уголовное производство, но водителя задерживать не стали.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла 5 сентября в селе Новая Збурьевка Скадовского района примерно в 19:30. Учительница украинского языка Анна Качан вместе с 9-летней дочкой Софией переходили дорогу в районе рынка.

"Они возвращались с поминок домой. Решили зайти в магазин, купить мороженого. Стали переходить дорогу. За рулем буса был местный житель Володя К. По его словам, он видел их. Но думал, что и они видят его. Кажется, что он даже не притормаживал, потому что бус был гружен зерном, а там и тормозного пути не видно было. А они думали, что он затормозит… От удара Аня и Софийка отлетели как кегли метров на десять. Мы видели, что автомобиль уже даже был на встречной полосе", – рассказала OBOZREVATEL сестра Анны Татьяна Сумар.

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Анна Качан много лет преподавала украинский язык в местной школе. Ее любили и уважали ученики и родители. Софийка занималась игрой на гитаре. "По девочке очень скучает ее беленькая кошечка. Она глухая и узнавала только Софию", – говорит Татьяна.

Отец Софии Сергей Качан сейчас на заработках в Европе. Узнав о гибели жены и дочери, он решил срочно вернуться домой. "Он в этот раз так не хотел уезжать, словно чувствовал что-то. Сергей очень любил Софийку, буквально души в ней не чаял, он очень заботливый отец", – добавила родственница.

В пресс-службе полиции Херсонской области говорят, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 – нарушение правил дорожного движения. Но водитель не задержан, он получил нервный срыв. Сейчас назначен ряд экспертиз, также анализ на алкоголь в крови будет готов через 10 дней.

"На видео видно, что мама с дочкой, прежде чем перейти дорогу, посмотрели направо, там ехал грузовик. Они его пропустили и, даже не взглянув налево, начали переходить дорогу. Потом заметили бус, на мгновение замешкались, но решили продолжить переход. Водитель, видимо, подумал, что они остановятся. Он пытался уйти от удара, даже выехал на встречную полосу, но аварии не удалось избежать", – пояснил заместитель начальника пресс-службы Виталий Байдоров.

В полиции также обратили внимание на то, что возле места трагедии нет поблизости пешеходного перехода.

Но местные жители отметили, что этот участок находится рядом с рынком, поэтому люди очень часто переходят тут дорогу. Это место даже не освещается в темное время суток, пешеходы буквально на ощупь перебегают дорогу. Почему тут до сих пор никто не установил нужные знаки и не обустроил пешеходный переход – непонятно.

Также жители жалуются, что эта трасса проходит прямо по их селу и водители очень редко сбрасывают скорость до 50 км/ч. Аварии с пострадавшими пешеходами тут уже ранее происходили.