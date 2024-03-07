На Харьковщине в доме нашли мертвыми супругов: причиной трагедии мог стать угарный газ

В Лозовой на Харьковщине в одном из домов нашли мертвых супругов: 55-летнего мужчину и 50-летнюю женщину. Предварительно люди отравились угарным газом.

Об этом сообщили в Telegram Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Отмечается, что тела обнаружили соседи около 7 утра 7 марта.

Спасатели отметили, что предварительная проверка показала, что хозяева оставили закрытой заслонку печки, в которой в качестве топлива использовали природный газ.

ГСЧСники призвали граждан не использовать газовые плиты для обогрева помещения, а также регулярно проверять на исправность газовые приборы, вентиляционные каналы и дымоходы.

Напомним, в феврале на Житомирщине семеро мужчин отравились угарным газом и погибли в одном из частных домов. Они снимали его на период работы в агрофирме, сами же были из Винницкой области. Предварительно, его утечка произошла из-за неисправного газового отопления в доме.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В январе на Закарпатье в городе Виноградов угарным газом отравился семилетний ребенок и его родители. Семью госпитализировали в больницу.

– На Киевщине в январе также в частном доме обнаружили тела двух мужчин. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом.

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