На Закарпатье угарным газом отравился семилетний ребенок и его родители: спасатели предупредили об опасности

На Закарпатье в городе Виноградов угарным газом отравился семилетний ребенок и его родители. Семью госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что инцидент произошел в ночь на 25 января.

"Предварительный диагноз – отравление угарным газом. Вероятной причиной стала неисправность газового котла", – сообщили в ГСЧС.

В ведомстве напомнили, что угарный газ незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.

"Перед использованием теплогенерирующих приборов проверяйте их исправность и пользуйтесь ими только при наличии тяги в трубе. Обязательно следите за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов. Установка детектора угарного газа в помещении может уберечь вашу жизнь! Берегите себя!" – призывали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В селе Салиха на Киевщине 14 января в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Предварительно, они погибли из-за отравления угарным газом.

– В селе Гоголев Киевской области из-за отравления угарным газом погибли мужчина и его 4-летний сын. Мать ребенка попала в реанимацию.

– На Одесщине продуктами горения отравились трое детей. Три несовершеннолетние девочки были оперативно госпитализированы.

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