На Житомирщине семь человек погибли из-за отравления угарным газом: детали трагедии

В Житомирской области семь мужчин отравились угарным газом и погибли в одном из частных домов. Они снимали его на период работы в агрофирме, сами же были с Винниччины.

Трагедия утром 6 февраля всколыхнула село Великие Низгорцы Семеновской громады Бердичевского района. О ней сообщили Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и ГУ Нацполиции в регионе.

Следственно-оперативная группа установила, что жертвы – жители Винницкой области. В дом, который снимали для проживания на период работы в одной из агрофирм, они приехали после обеда 5 февраля.

Утром на следующий день к жителю села обратилась жена одного из рабочих, ведь он не выходил на связь. Так, его и еще шесть мужчин обнаружили уже без признаков жизни.

Информация в райотдел полиции поступила около 09:00 во вторник. Правоохранители предполагают, что речь идет об отравлении людей угарным газом. Предварительно, его утечка произошла из-за неисправного газового отопления в доме.

Помимо полицейских, на месте происшествия работали бойцы ГСЧС, медики и представители газовой службы. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

"Ужасный газ – одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печками, каминами или газовыми котлами. Он бесцветен, совершенно неощутим и очень опасен для здоровья и жизни человека. Способен привести к беде в считанные минуты. Призываем соблюдать правила безопасности! Они спасают жизнь", – со своей стороны подчеркнули в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях от отравления угарным газом погиб мужчина в селе Олейникова Слобода на Киевщине. Перед тем в его доме произошел пожар.

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