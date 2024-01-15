На Киевщине в результате отравления угарным газом погибли двое мужчин: подробности трагедии. Фото

В селе Салиха Киевской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. По предварительной информации они погибли в результате отравления угарным газом.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии в регионе установит экспертиза.

По словам правоохранителей, 14 января к ним обратился житель села Салиха и сообщил, что обнаружил в доме тела двоих мужчин.

"Полицейские следственно-оперативной группы предварительно установили, что задымление возникло из-за окурка в постели, которая начала тлеть. Впоследствии спасатели предоставят выводы исследований. Погибшими оказались 51-летний хозяин помещения и его 35-летний знакомый, которые были склонны к употреблению алкоголя", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Гоголев Киевской области в результате отравления угарным газом погибли мужчина и его 4-летний сын. Мать ребенка находится в реанимации.

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