На Харьковщине провели собрание из-за 9-классницы, которая издевалась над котом: какое решение приняли

В четверг, 30 декабря, в поселковом совете Печенег на Харьковщине рассмотрели ситуацию, сложившуюся с 9-классницей Анастасией Рудной, которая издевалась над котом, избивая его ногами о стену. Девушку никак не наказали, только поручили соцслужбам взять семью на контроль.

Об этом сообщил Telegram-канал "Х**вый Харьков". Отмечается, что школьница находилась на заседании вместе с матерью, также присутствовали и другие заинтересованные лица.

Отмечается, что в настоящее время продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области по ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

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Со своей стороны, в Telegram Полиции Харьковской области ответили на то, что в некоторых пабликах сейчас распространяется информация об избежании девушкой ответственности. Правоохранители отметили, что следователями проводятся все необходимые следственные действия для всестороннего и беспристрастного рассмотрения материалов, выяснения обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, недавно в сети появилось видео, как несовершеннолетняя била ногой кота. Его снимала на телефон ее подруга и смеялась. Героиней видео и стала Анастасия Рудная. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.

Как видно на кадрах, школьница сначала грубо держала кота, а затем подбросила его и "отфутболила" ногой в бетонное ограждение. Животное после сильного удара даже не смогло убежать от обидчицы.

На Instagram-странице "подозреваемой" многие пользователи сети уже выразили свое возмущение. В комментариях пишут, что девочка заслуживает уголовного наказания и ее необходимо изолировать от общества.

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