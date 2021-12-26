На Харьковщине школьница била кота ногой, а подружка смеялась и снимала на телефон. Видео 18+

В Харьковской области несовершеннолетняя била ногой кота, а ее подруга снимала издевательства на телефон и смеялась. Предварительно, героиней видео является 9-классница из поселка Печенеги Анастасия Рудная.

Роликом того, как несовершеннолетняя жестоко обращалась с животным, поделился местный Telegram-канал "Труха". По данным сети, девочка-подросток якобы состоит на учете в полиции. Данных о том, кто делал запись и не порепятствовал издевательствам, нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ролике зафиксировано, что девочка сперва грубо держала кота, а потом подбросила его и "отфутболила" ногой в бетонный забор.

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Животное после сильного удара даже не смогло убежать от обидчицы. Оно так и сидело на том месте, где упало.

Школьница снова взяла кота за шкирку и грубо встряхнула его. Девочка-"оператор", которая все это время фиксировала происходящее на телефон и смеялась, в этот момент издевательски сказала, что животным "так же больно, как и нам".

В сети раскрыли личность девочки, которая "играла в футбол" живым существом. Она ведет страницу в Instagram, в описании которой написано: "Разве любящий причинит боль любимому человеку".

Анастасия в 2020 году публиковала в сети фотографию серого кота – вероятно, ее домашнего питомца. Не исключено, что животное, которого била школьница, принадлежит семье Рудной.

Отметим, что на Instagram-странице "подозреваемой" многие пользователи сети уже высказали свое возмущение. В комментариях пишут, что девочка заслуживает криминального наказания и ее необходимо изолировать от общества.

Добавим, что в украинском законодательстве прописана уголовная ответственность для тех, кто жестоко обращается с животными.

Согласно статье 299 ККУ, обидчикам грозит ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или же лишение свободы от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

Осторожно, слабонервным не смотреть! Кадры 18+!

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