На Житомирщине браконьеры убили беременную самку лося: открыто уголовное производство

В Житомирской области браконьеры убили краснокнижное животное, которое к тому же вынашивало детеныша. В частности, правоохранители разыскивают злоумышленников, от чьих рук пострадала беременная самка лося.

Преступление произошло в ночь на 16 декабря, о нем сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа на странице в Facebook. Под постом пользователи сети выразили возмущение таким поступком, заявив, что на охоту в Украине не следует давать разрешения.

Отмечается, что оперативная информация о незаконном добывании редкого животного поступила от егерской службы охотничьего клуба "Хантер" в Коростышевском районе.

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На место выехали госинспекторы по охране окружающей среды Полесского округа, а также правоохранители и работники ветеринарной службы. Последние провели вскрытие животного, обнаружив в нем огнестрельное ранение, которое привело к гибели лосихи. Также выяснилось, что погибшая самка лося вынашивала детеныша.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота). Полиция пока занимается установлением лиц, совершивших это преступление.

Отметим, что размер компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного мира, занесенных в Красную книгу Украины, составляет 195 тыс. грн (за убитого лося европейского нарушитель должен возместить 130 тыс. грн, а поскольку животное было беременным, то это еще 50% от суммы на соответствующий вид – дополнительно 65 тыс. грн).

В Госэкоинспекции подчеркнули, что охотиться на краснокнижного лося в Украине запрещено. В то же время признали, что небольшая сумма ущерба не останавливает на этом браконьеров.

"Лось очень доверчивое животное, обычно очень близко подпускает человека, за что и расплачивается смертью. Браконьеры буквально с кровью "вырывают страницы" из Красной книги Украины, уничтожая редких животных!" – говорится в сообщении.

С этим согласились пользователи сети, возмущенные поступком злоумышленников. Некоторые отметили, якобы "браконьеров было четверо и их поймали в тот же день".

"Нет слов", "Какие изверги, еще и беременное животное, очень жаль", "Это не мужик из села сделал, потому что они будут бояться, а явно голодный с карабином в руках", "Не давать никаких разрешений", "И как всегда никого не найдут", "Ублюдки, запретить охоту!" – возмутились украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине задержали троих мужчин, незаконно охотившихся на лося. Среди браконьеров оказался егерь лесных угодий.