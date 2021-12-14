На Харьковщине полицейский продавал наркотики в помещении суда и СИЗО: его задержали. Фото

В Харьковской области сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции провели задержание полицейского Чугуевского райуправления. Он сбывал арестованным наркотики в помещениях суда и следственном изоляторе.

Как сообщила пресс-служба ГБР, правоохранитель входил в состав конвоя, который перемещал задержанных из Харьковского следственного изолятора в суд. После передачи наркотических веществ он контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали при возвращении в СИЗО.

Полицейский получал плату за свои услуги непосредственно во время продажи или впоследствии от родственников арестованных. Во время одного из таких платежей его и задержали с поличным 13 декабря. Каналы поступления наркотиков к конвоиру устанавливаются.

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Как сообщили в ГБР, решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении в сбыте наркотических средств по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре в Броварском районе Киевской области правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории. Во время обыска они изъяли более полутонны наркотиков и прекурсоров на сумму около 15 млн грн. Злоумышленники продавали психотропные вещества, в частности амфетамин, на территории Украины и Польши.

"Психотропы сбывали через одну из служб доставок по всей территории Украины, продавали и в Польшу. За 1 килограмм наркотика они получали более 48 тысяч гривен", – уточнили в полиции.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, уволенный 13 декабря заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, попавший в скандал, устроив "разборки" с правоохранителями на блокпосте на въезде в Донецкую область, якобы являлся фигурантом уголовного производства по сбыту наркотиков. Это произошло в 2019 году.