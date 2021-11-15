На Киевщине изъяли более полтонны наркотиков и прекурсоров на 15 млн грн. Фото и видео

В Броварском районе правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории. Во время обыска они изъяли более полтонны наркотиков и прекурсоров на сумму около 15 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленники продавали психотропные вещества, в том числе амфетамин, на территории Украины и Польши (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Преступный бизнес организовал 37-летний киевлянин вместе с тремя сообщниками в возрасте от 34 до 38 лет. В специально оборудованном помещении мужчины занимались изготовлением наркотических веществ.

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"Психотропы сбывали через одну из служб доставок по всей территории Украины, продавали и в Польшу. За 1 килограмм наркотика они получали более 48 тысяч гривен", – уточнили в полиции.

Во время обысков правоохоранители нашли 20 килограммов амфетамина, 120 литров амфетамина в жидком состоянии, более 600 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Общая стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 15 млн гривен.

Злоумышленникам грозит до 12 лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, в Украине начал работать чат-бот, который направлен на борьбу со сбытом наркотиков по всей стране.

С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотиков, так и самих "закладчиков". Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полицейские на Закарпатье обнаружили две скрытые под землей нарколаборатории с элитной коноплей.