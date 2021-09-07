Киевлянка переправляла наркотики в ОРДО через Россию: их прятали в скульптурах. Фото и видео

В Запорожской области ликвидирован канал контрабанды наркотических средств, которые поставляли на временно оккупированную территорию Донецкой области. Речь идет о метадоне.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Организатором выступила безработная киевлянка, которая привлекла к схеме жительницу ОРДО (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В ведомстве отметили, что наркотики прятали в кувшинах и садово-парковых скульптурах. Их отправляли сперва в Россию под видом бытовых посылок, а затем через неподконтрольные Украине участки границы товар поступал на оккупированные территории. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов.

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Канал функционировал почти год. Ежемесячно злоумышленники отправляли по 2-3 партии наркотиков на общую сумму около 4 миллионов гривен.

Во время спецоперации был задержан водитель маршрутного такси, который пытался вывезти более 1,4 кг товара.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и части 3 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области старшина воинской части продавал военнослужащим наркотики и продавал военное имущество.