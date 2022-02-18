На Донбассе возникли проблемы с мобильной связью, а оккупанты угрожали наблюдателям ОБСЕ. Главное о ситуации

После событий на Донбассе 17 февраля, когда российские наемники десятками обстрелов разрушили инфраструктуру населенных пунктов вдоль всей линии фронта, в некоторых из них исчезла мобильная связь. В частности, возникли проблемы с работой операторов Vodafone и Kyivstar.

Вместе с тем наблюдатели миссии ОБСЕ, пытавшиеся зафиксировать факты нарушения оккупантами "тишины" и Минских договоренностей, наткнулись угрозы с их стороны. В ВСУ предупреждают о росте подобных провокаций от врага и призывают мирное население ОРДЛО не верить в них.

С утра 18 февраля ВФ РФ уже несколько раз открывал огонь по позициям украинских защитников. Подробнее об обострении на Донбассе – далее в материале OBOZREVATEL.

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В ночь на 18 февраля в соцсетях жители населенных пунктов в зоне Операции объединенных сил на Донетчине и Луганщине начали сообщать, что у них не работает мобильный оператор Vodafone.

Под постами на его официальной странице в Facebook люди писали, что связь исчезла в Славянске, Покровске, Краматорске, Северодонецке, Белокуракино и т. д. Технические специалисты службы поддержки в комментариях говорили, что о ситуации знают и работают над ее разрешением, хотя не могут назвать точной причины перебоев.

"Новости Донбасса" добавили, что в зоне ООС не было и связи Kyivstar, тогда как люди, пользующиеся услугами других операторов, таких неудобств не испытали.

А уже около 07:00 пятницы жители указанных регионов сообщали о постепенном возобновлении работы Vodafone.

Источники OBOZREVATEL в Министерстве внутренних дел отметили, что информация о перебоях со связью Kyivstar в зоне ООС не подтверждается. В то же время в работе Vodafone сбои действительно были на территории Донецкой и Луганской областей. Техспециалисты работали над установлением их причин.

За день до событий 17 февраля на Донбассе член вооруженных формирований Российской Федерации угрожал патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Это произошло утром среды на полигоне возле поселка Шимшиновка на Луганщине (неподконтрольное правительству, расположено в 27 км юго-западнее Луганска).

В отчете наблюдателей от 16 февраля говорится, что российский наемник попросил их покинуть полигон, заявив, якобы им "не разрешается находиться там во время учений с боевой стрельбой и они должны предварительно согласовать это с лицами, которым принадлежит фактический контроль". Позже он пригрозил забрать патрульные автомобили в случае, если миссия попытается в будущем посетить полигон без предварительного согласования. В итоге наблюдатели, связавшись с патрульным центром, покинули этот район.

После нескольких первых обстрелов утром 17 февраля российские пропагандисты начали распространять фейки, приписывая все последствия тех атак Вооруженным силам Украины. В псевдообвинениях говорилось, якобы это они "попали снарядом в детсад", а также "обстреляли Горловку и Донецкий аэропорт".

Командование ВСУ опровергло заявления оккупантов. Хотя их фейкам, конечно же, не поверили не только украинцы, но и международное сообщество. В частности, официальные лица из Евросоюза, Британии и США возложили ответственность за обстрелы на Россию и поддерживаемые ею незаконные вооруженные формирования. Кремль призвали прекратить провокации на Донбассе и в целом агрессию по отношению к Украине.

Со своей стороны главнокомандующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Валерий Залужный предупредил, что подобные провокации со стороны врага на временно оккупированных территориях возможны и в дальнейшем. Он призвал мирное население ОРДЛО не верить в фейки пропагандистов, а доверять украинским защитникам.

За сутки 17 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как информирует штаб ООС в Facebook, российско-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ и мирной инфраструктуры таких населенных пунктов: Новотошковское, Водяное, Труховское, Старогнатовка, Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Старый Айдар, Троицкое, Попасная, Зайцево, Новозвановка, Станица Луганская, Пески, Гольмовский, Хрящевка, Сизое, Авдеевка, Шумы, Майское, Невельское, Донецкий, Опытное, Гранитное и Широкино.

Во время обстрелов враг использовал минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые и ручные противотанковые, автоматические станковые гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, артиллерию калибров 152 мм и 122 мм. Кроме того, на Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

От действий врага военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевое травмирование. Оба находятся в госпитале, состояние здоровья раненого бойца – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.

С начала пятницы, 18 февраля, оккупанты уже шесть раз нарушили "тишину", в том числе четыре – с применением запретного вооружения. Они обстреляли:

Болотное и Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм;

дважды Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов;

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Потерь в рядах ВСУ в результате действий российских наемников нет. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 февраля вооруженные формирования России прибегли к массированному артиллерийскому обстрелу на Донбассе. Они десятки раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ и мирных населенных пунктов.

Утром четверга один из снарядов попал в детсад в Станице Луганской, где на тот момент находились 20 детей и 18 работников заведения. Двое взрослых получили контузию. Во время обстрелов жители прятались в укрытиях.