Оккупанты сбросили взрывчатку на позиции ВСУ и ранили военного – штаб ООС

Марина Лисничук
Расследования
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Война на востоке Украины

Накануне российско-оккупационные войска восемь раз нарушали "тишину" на Донбассе, используя в том числе запрещенное вооружение. Они также сбросили с БПЛА на позиции Вооруженных сил Украины взрывчатку.

В результате вражеских действий один защитник получил ранение, в настоящее время он находится в госпитале, его состояние удовлетворительное. О ситуации на фронте сообщает штаб Операции Объединенных сил на официальной странице в Facebook.

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В штабе ООС отмечают, что украинские защитники заставили оккупантов прекратить обстрелы, открыв ответный огонь из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе за 18 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря в результате обстрелов оккупантов на Донбассе погиб 30-летний защитник Станислав Запорожец. Он был родом из Луганщины, служил в 74-м отдельном разведбатальоне.

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