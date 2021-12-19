Оккупанты сбросили взрывчатку на позиции ВСУ и ранили военного – штаб ООС

Накануне российско-оккупационные войска восемь раз нарушали "тишину" на Донбассе, используя в том числе запрещенное вооружение. Они также сбросили с БПЛА на позиции Вооруженных сил Украины взрывчатку.

В результате вражеских действий один защитник получил ранение, в настоящее время он находится в госпитале, его состояние удовлетворительное. О ситуации на фронте сообщает штаб Операции Объединенных сил на официальной странице в Facebook.

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В штабе ООС отмечают, что украинские защитники заставили оккупантов прекратить обстрелы, открыв ответный огонь из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря в результате обстрелов оккупантов на Донбассе погиб 30-летний защитник Станислав Запорожец. Он был родом из Луганщины, служил в 74-м отдельном разведбатальоне.