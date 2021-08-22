На Донбассе убили украинского военного: подробности трагедии

В воскресенье, 22 августа, на Донбассе под обстрелами российских оккупантов погиб украинский военный. С начала суток враг трижды обстрелял позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Украинские военные открывали огонь в ответ. Против наших защитников противник применял автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Огонь велся вблизи населенных пунктов Луганское и Марьинка.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Днем ранее, 21 августа, оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В частности, применяли запрещенные минометы и гранатометы.

19 августа на Донбассе погиб украинский военный Василий Островский. Мужчина получил ранение при исполнении военного задания.

18 августа в зоне ООС также погиб 26-летний Артем Мазур, который был единственным ребенком в семье. Боец скончался от смертельного ранения снайпера.

16 августа в результате враждебных действий огнестрельное ранение получил воин ВСУ. Оно оказалось несовместимым с жизнью.

Также российские оккупанты пять раз обстреляли населенные пункты в Луганской области. Под обстрелами ранения получила мирная жительница.

10 августа оккупанты 16 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенного тяжелого вооружения. В результате действий врага трое защитников Украины получили огнестрельные осколочные ранения. Один из них скончался в госпитале.

7 августа на Донбассе наемники РФ ударили в сторону позиций Объединенных сил с запрещенного вооружения и убили защитника Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно из зоны ООС, по данным журналиста Юрия Бутусова, вывели большинство контрснайперських подразделений.