На Донбассе оккупанты устроили обстрел и ранили мирную жительницу

За минувшие сутки, 17 августа, российские оккупанты пять раз обстреляли населенные пункты в Луганской области. Под обстрелами ранения получила мирная жительница из Золотого-4.

Об этом сообщил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай. Со стороны Золотого-5, которое временно находится под контролем оккупантов, были совершены обстрелы по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В результате обстрелов женщина 1973 г.р. получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее доставили на лечение в Лисичанск.

Видео дня

Также под обстрелами в Причепиловке огнестрельное ранение получил украинский военный. Он был госпитализирован в больницу в Северодонецке.

Гайдай отметил, что враг проводит провокации в сторону украинских военных для срыва договоренности по прекращению огня.

"Даже не представляю, как в такой опасности через две недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться?" – добавил Гайдай.

Чиновник подчеркнул, что оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, из запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 17 августа наемники поддерживаемых Россией вооруженных формирований "Л/ДНР" 11 раз вели огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины.

По данным журналиста Юрия Бутусова, из зоны боевых действий на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений. Соответствующий приказ якобы отдал новый командующий Операции Объединенных сил.