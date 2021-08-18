На Донбассе оккупанты устроили обстрел и ранили мирную жительницу

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
1 минута
123
На Донбассе оккупанты устроили обстрел и ранили мирную жительницу

За минувшие сутки, 17 августа, российские оккупанты пять раз обстреляли населенные пункты в Луганской области. Под обстрелами ранения получила мирная жительница из Золотого-4.

Об этом сообщил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай. Со стороны Золотого-5, которое временно находится под контролем оккупантов, были совершены обстрелы по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В результате обстрелов женщина 1973 г.р. получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее доставили на лечение в Лисичанск.

Видео дня

Также под обстрелами в Причепиловке огнестрельное ранение получил украинский военный. Он был госпитализирован в больницу в Северодонецке.

Гайдай отметил, что враг проводит провокации в сторону украинских военных для срыва договоренности по прекращению огня.

"Даже не представляю, как в такой опасности через две недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться?" – добавил Гайдай.

Чиновник подчеркнул, что оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, из запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 17 августа наемники поддерживаемых Россией вооруженных формирований "Л/ДНР" 11 раз вели огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины.

По данным журналиста Юрия Бутусова, из зоны боевых действий на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений. Соответствующий приказ якобы отдал новый командующий Операции Объединенных сил.

УкраинаВойна на ДонбассеООСДонбассСергей Гайдай