Наемники России обстреляли ВСУ из минометов и противотанковых гранатометов – штаб ООС
Оккупанты на Донбассе в течение суток 21 августа трижды нарушили режим прекращения огня. В частности, применяли запрещенные минометы и гранатометы. Раненых среди защитников Украины нет.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.
За прошедшие сутки, 21 августа, в районе ООС зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Оккупанты применяли запрещенное оружие.
в направлении Водяного враг применил минометы 120-го калибра;
вблизи Золотого-4 оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Новолуганского наемники РФ обстреляли позиции военных ВСУ с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также отмечается, что по состоянию на 7 утра 22 августа на Донбассе нарушений не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL :
на Донбассе погиб украинский военный Василий Островский. Мужчина получил ранение при исполнении военного задания.
Недавно из зоны ООС, по данным журналиста Юрия Бутусова, вывели большинство контрснайперських подразделений.