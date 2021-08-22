Наемники России обстреляли ВСУ из минометов и противотанковых гранатометов – штаб ООС

Оккупанты на Донбассе в течение суток 21 августа трижды нарушили режим прекращения огня. В частности, применяли запрещенные минометы и гранатометы. Раненых среди защитников Украины нет.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

За прошедшие сутки, 21 августа, в районе ООС зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Оккупанты применяли запрещенное оружие.

в направлении Водяного враг применил минометы 120-го калибра;

вблизи Золотого-4 оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Новолуганского наемники РФ обстреляли позиции военных ВСУ с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Также отмечается, что по состоянию на 7 утра 22 августа на Донбассе нарушений не зафиксировано.

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