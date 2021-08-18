С фронта на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений, – Бутусов

По данным журналиста Юрия Бутусова, из зоны боевых действий на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений. Соответствующий приказ якобы отдал новый командующий Операции объединенных сил.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook. Он также заявил, что данные о количестве обстрелов занижаются.

Кроме того, Бутусов утверждает, что адекватных ответов на обстрелы со стороны вооруженных формирований России нет.

"Как это не прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается. Проблема номер 2: адекватных ответов на российские обстрелы давать перестали вообще. Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений", – сказано в сообщении.

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Он также обратил внимание, что в сводках ООС за 13, 14 и 15 августа говорится об отсутствии обстрелов со стороны оккупантов. Хотя 16 и 17 числа погибли двое украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа в результате обстрелов оккупантов смертельное ранение получил боец ВСУ. Также в штабе ООС уточнили, что враг пять раз нарушил режим прекращения огня.