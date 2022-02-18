На Донбассе более 20 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов: в штабе ООС рассказали о ситуации

По состоянию на 17:00 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 53 раза нарушили режим прекращения огня, 41 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Под вражескими обстрелами оказалось 26 населенных пунктов по всей линии фронта.

Об этом сообщили в Facebook Операции Объединенных сил. Отмечается, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.

Под обстрелы, в частности, попали:

Болотено, Новогнатовка, Старый Айдар – огонь велся из артиллерии калибра 122 мм;

четыре раза Старогнатовка – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов;

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Чермалик – из автоматических станковых гранатометов;

дважды Песчаное – из минометов калибра 120 мм;

Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм;

Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм;

семь раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов;

трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов;

Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов;

Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

трижды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Попасная – из минометов калибра 120 мм;

Красногоровка – из минометов калибра 120 мм, 82 мм;

Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов;

Марьинка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

дважды Новогригоровка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

дважды Новоалександровка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Отмечается, что потерь среди украинских военных в результате действий врага нет.

Напомним: массированные обстрелы со стороны боевиков на Донбассе продолжаются вторые сутки. 17 февраля было зафиксировано 50 случаев нарушения режима прекращения огня – выпущено около 600 боеприпасов. Ранения получили двое военных и двое гражданских. Под удары попали гражданская инфраструктура, детский сад, школа и жилые дома. От обстрелов пострадали многие населенные пункты, среди которых Марьинка, Красногоровка, Станица Луганская, Пески, Водяное.

Кроме того, 18 февраля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли участок Донецкой железной дороги вблизи станции "Скотуватая". Работники, которые в то время проводили ремонтно-восстановительные работы, были доставлены в укрытия. Движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции "Фенольная" временно ограничено, сообщили в пресс-службе железной дороги.

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