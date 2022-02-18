Оккупанты обстреляли железную дорогу на Донбассе, когда там проводились ремонтные работы: движение временно ограничили

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В пятницу, 18 февраля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли участок Донецкой железной дороги вблизи станции Скотоватая. Работники, которые в это время проводили ремонтно-восстановительные работы, были доставлены в укрытия.

Это помогло избежать жертв, сообщили в Facebook регионального филиала "Донецька залізниця" АО "Укрзалізниця". Отмечается, что боевики открыли огонь около 8 часов утра.

"Даже после предоставления гарантий о прекращении огня соблюдать их на неподконтрольной территории не стали", – сказано в сообщении.

В связи с угрозой новых обстрелов движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная временно ограничено, сообщили в пресс-службе железной дороги.

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Напомним: массированный артиллерийский огонь вооруженные формирования России на Донбассе открыли также 17 февраля. Под вражеский огонь попали гражданская инфраструктура, детский сад, школа и жилые дома в ряде населенных пунктов по всей линии фронта.

Всего было зафиксировано 50 случаев нарушения режима прекращения огня. – было выпущено около 600 боеприпасов. Ранения получили двое военных и двое гражданских.

Местные жители вынуждены были сидеть в укрытиях. От вражеских снарядов в Донецкой области пострадали Марьинка, Красногоровка, поселок Тарамчук, Степное и Сладкое.

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