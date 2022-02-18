Оккупанты обстреляли железную дорогу на Донбассе, когда там проводились ремонтные работы: движение временно ограничили
В пятницу, 18 февраля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли участок Донецкой железной дороги вблизи станции Скотоватая. Работники, которые в это время проводили ремонтно-восстановительные работы, были доставлены в укрытия.
Это помогло избежать жертв, сообщили в Facebook регионального филиала "Донецька залізниця" АО "Укрзалізниця". Отмечается, что боевики открыли огонь около 8 часов утра.
"Даже после предоставления гарантий о прекращении огня соблюдать их на неподконтрольной территории не стали", – сказано в сообщении.
В связи с угрозой новых обстрелов движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная временно ограничено, сообщили в пресс-службе железной дороги.
Напомним: массированный артиллерийский огонь вооруженные формирования России на Донбассе открыли также 17 февраля. Под вражеский огонь попали гражданская инфраструктура, детский сад, школа и жилые дома в ряде населенных пунктов по всей линии фронта.
Всего было зафиксировано 50 случаев нарушения режима прекращения огня. – было выпущено около 600 боеприпасов. Ранения получили двое военных и двое гражданских.
Местные жители вынуждены были сидеть в укрытиях. От вражеских снарядов в Донецкой области пострадали Марьинка, Красногоровка, поселок Тарамчук, Степное и Сладкое.
Как сообщал OBOZREVATEL:
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия прибегает к провокациям для того, чтобы заставить Украину дать военный ответ. В то же время признаков полномасштабного наступления российской армии на территорию украинского государства не наблюдается;
на обстрелы на Донбассе 17 февраля отреагировали посольство США в Украине, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Такие действия американцы назвали мерзким нарушением Минских соглашений.