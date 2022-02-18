Оккупанты заявили о 'массовой эвакуации' из ОРДЛО в Россию и объявили мобилизацию

В "ДНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Оккупанты говорят, что их уже ждут в Ростовской области.

Главарь псевдореспублики Денис Пушилин "успокоил" население, заявив, что договорился с руководством РФ об эвакуации. Заявление оккупантов распространяют сепаратистские Telegram-каналы.

Оккупанты заверили жителей временно неподконтрольных Украине территорий, что выезд в Россию будет краткосрочным. Также сообщается, что людей намерены вывозить транспортом "территориальной обороны".

"В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение", – сказал оккупант.

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В свою очередь главарь "ЛНР" Леонид Пасечник также призвал население "республики" в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Кроме того, он заявил, что мужчины должны брать в руки оружие, так как ВСУ планируют прорыв. Хотя украинская власть такие намерения стабильно опровергает.

В то же время военный деятель "ДНР" и командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил о начале мобилизации.

"Эвакуация объявлена – теперь я не имею права говорить, что в преддверии войны ничего не предпринимается. Теперь очередь за мобилизацией", – написал он в своем Telegram.

При этом в Донецке заработала сирена гражданской обороны, которая выключилась в 16:27. Жители предполагают, что таким образом проверяется система оповещения.

Между тем в России сообщили, что ничего не знают о так называемой эвакуации местных жителей оккупированных территорий.

"Я не знаю, что там сейчас происходит", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, так называемая разведка "ДНР" запустила фейк о планах ВСУ якобы захватить оккупированные территории Донбасса за четыре дня. В то же время главнокомандующий ВСУ предупредил о провокации и заверил, что все действия украинских военных носят только оборонительный характер.

Напомним, что 17 февраля регулярные войска российской армии совершили массированный обстрел украинских позиций по всей линии разграничения. Враг нарушил режим прекращения огня около 60 раз, снаряды падали на детский сад, лицей и жилые дома. К счастью, жертв среди мирного населения нет.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что массированный обстрел всей линии разграничения на Донбассе со стороны российских вооруженных формирований стал частью прогнозированной провокации. Таким образом Кремль хотел вывести украинских защитников на ответное нарушение режима прекращения огня и создать почву для полномасштабного вторжения в Украину.

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