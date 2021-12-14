На Днепропетровщине произошло ДТП из-за лопнувшего колеса: две фуры вылетели в кювет. Фото

В понедельник, 13 декабря, на автодороге М-04 Знаменка–Луганск–Изварино недалеко от села Светлогорское Каменского района на Днепропетровщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовиков MAN и Reno Magnum. В результате аварии пострадал один из водителей.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС Украины в Днепропетровской области, причиной ДТП стало то, что у автомобиля Reno Magnum лопнуло переднее левое колесо. Из-за этого водитель авто не справился с управлением и столкнулся с MAN, стоявшим на обочине.

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Отмечается, что оба грузовика съехали в кювет, а водителя Reno зажало внутри транспортного средства. Спасатели ГосЧС освободили его и передали медикам скорой.

У мужчины 1966 года рождения предварительно диагностирован перелом правой ноги, он госпитализирован в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Напомним, утром 13 декабря в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. В результате аварии на месте погибли мужчина и женщина. Спасатели выяснили, что они оказались зажатыми поврежденными конструкциями транспортного средства. С помощью гидроинструмента спасатели деблокировали из автомобиля двух человек без признаков жизни.

12 декабря в Николаевской области столкнулись две фуры марки DAF. Один из водителей погиб на месте трагедии. 45-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением и протаранил другую фуру такой же марки. Она стояла на обочине дороги, а ее водитель занимался ремонтом транспортного средства.

Травмы, полученные в результате наезда грузовика, оказались несовместимы с жизнью. Погибшему мужчине было 57 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря на Ровенщине колода из грузовика, перевозившего древесину, пробила боковое стекло маршрутки, в которой находилось 20 человек, и травмировала пассажира. Другая повредила лобовое стекло транспортного средства.