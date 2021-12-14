В Ивано-Франковской области поезд на переезде снес легковое авто, погибли два человека. Фото и видео

В понедельник, 13 декабря, в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. В результате аварии на месте погибли мужчина и женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, ДТП случилось в 23:32 в селе Угринов. Поезд ехал по маршруту Ивано-Франковск – Киев (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте происшествия Группы спасательных работ аварийно-спасательной части специального назначения, спасатели Государственного пожарно-спасательного поста села Ямница выяснили, что двое человек оказались зажатыми изуродованными конструкциями транспортного средства.

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С помощью гидроинструмента спасатели деблокировали из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчину 1992 года рождения и женщину 1985 года рождения. Все обстоятельства данного ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

Кроме того в Telegram-канале "Чат 112" опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, что автомобиль ВАЗ оказался практически полностью пол колесами локомотива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке автомобиль Renault Megane наехал на четверых человек, а затем влетел в дерево. Пешеходы в момент ДТП переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет светофора.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 16-летний подросток. Ему уже сообщили о подозрении по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, подростку грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на Днепропетровщине произошло 12 137 аварий. Из них 1731 – с погибшими и травмированными. В частности, 223 человека стали жертвами этих ДТП, а 2001 получил травму.

В течение октября 2021 года в нашей стране произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!