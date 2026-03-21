На Днепропетровщине подросток погиб от удара тока на ЛЭП: детали трагедии

На Днепропетровщине от удара тока погиб несовершеннолетний. Трагедия произошла в результате того, что подросток залез на линию электропередач.

Об этом сообщает "Суспільне" ссылаясь на комментарии очевидцев. Жуткий случай произошел вблизи населенного пункта Шахтерское.

Что известно

По словам свидетелей, инцидент произошел днем 20 марта. Парень залез на линию электропередач, зацепился за провод и получил смертельное поражение током.

Из-за угрозы атак со стороны российских военнослужащих тело смогли снять только на следующий день, 21 марта. Энергетики отключили питание и с помощью подъемника достали погибшего.

Предостережение от полиции

Правоохранители просят родителей контролировать досуг детей и проводить регулярные разъяснительные беседы об опасности рискованных игр. Взрослым стоит внимательно следить за контентом в социальных сетях, ведь экстремальные видео могут побудить несовершеннолетних к опасным поступкам с фатальными последствиями.

Также особое внимание стоит обращать на новые увлечения ребенка, в частности резкий интерес к транспорту или экстремальному контенту, что может быть тревожным сигналом.

Напомним, накануне в Одессе возле железнодорожной станции на Балтской дороге погибли несовершеннолетние, которые залезли на крышу поезда. О смерти второго подростка стало известно на следующий день, за его жизнь боролись медики.

Как ранее писал OBOZ.UA, 11 января в Одесской области на одной из железнодорожных станций погиб 12-летний мальчик. Он залез на вагон грузового поезда и получил удар током. Ребенок умер по дороге в больницу.

