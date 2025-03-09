В Одессе подростки залезли на поезд: один погиб от удара тока

В Одессе у железнодорожной станции на Балтской дороге вечером 9 марта погиб несовершеннолетний, который залез на крышу поезда. Его друг оказался в больнице.

Видео дня

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области подтвердила трагедию. На официальном сайте правоохранителей сообщается, что двое парней поднялись на неподвижный вагон поезда, и там их ударило током.

Один из них погиб, второй – госпитализирован.

На месте работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медики.

Позже инциденту будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Правоохранители призвали подростков не повторять таких опасных "развлечений". Подниматься на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций – смертельно опасно. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии.

"Также призываем взрослых контролировать досуг детей и постоянно напоминать им основные правила безопасного поведения. Помните, что железная дорога – не место для развлечений", – подытожили в ведомстве.

Как ранее писал OBOZ.UA, 11 января в Одесской области на одной из железнодорожных станций погиб 12-летний мальчик. Он забрался на вагон грузового поезда и получил удар током. Ребенок умер по дороге в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!