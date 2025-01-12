В Одесской области 12-летний подросток-экстремал погиб на железной дороге: подробности трагедии

Вечером 11 января в Одесской области произошла трагедия: на одной из железнодорожных станций погиб 12-летний мальчик. Он забрался на вагон грузового поезда и получил удар током.

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По дороге в больницу ребенок скончался. Подробности рассказали в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

В полиции отметили, что трагедия произошла около 20:00 накануне.

"Правоохранителям о ней сообщила дежурная. Полицейские предварительно установили, что подросток поднялся на вагон грузового поезда, где получил удар электрическим током. К сожалению, мальчик скончался по дороге в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ему будет определена правовая квалификация", – отмечено в сообщении.

Правоохранители еще раз призвали взрослых контролировать, чем занимаются дети на досуге, а также напоминать им о правилах безопасного поведения. В частности, и о том, что железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, которые опасны не только при касании, но и на расстоянии.

Напомним, ранее стало известно, что в Черкасской области разоблачили роженицу, которая избавилась ребенка. 25-летняя женщина самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила в мусорный бак. Младенец умер, женщина будет отвечать перед законом за умышленное убийство.

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