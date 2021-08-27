В Киеве жестоко убили женщину: эксклюзивные подробности

В Киеве в пятницу, 27 августа, в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Правды, 4а, обнаружили расчлененное тело женщины. По предварительной информации личность погибшей установлена.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Сообщение в полицию поступило от киевлянина, который нашел части тела в жилище своего родственника.

"Якобы погибла супруга подозреваемого в убийстве – Елена. Сначала мужчина, который нашел ее части тела в квартире своего 35-летнего родственника (брата жены - Ред.) обнаружил в морозильнике ее ногу. Там же оказались и другие мусорные пакеты, в которых были части тела. Сам заявитель – военнослужащий", – отметил наш собеседник.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Сегодня около в 11:40 в столичной полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в квартире своего родственника на проспекте Правды он обнаружил расчлененное тело женщины. Устанавливаются обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой были найдены", – рассказали в полиции.

Сообщение об инциденте зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в Киеве в пятницу, 27 августа, из окна квартиры на 12 этаже жилого дома, расположенного на улице Академика Заболотного, выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 августа во Львове на улице Василия Стуса произошло вооруженное нападение на водителя такси. Раненый мужчина скончался от полученных травм, теперь злоумышленников, которых подозревают в убийстве, разыскивает полиция.