В Киеве обнаружили мертвой 37-летнюю женщину: полиция ищет убийц

В Киеве на улице Приречной прохожий обнаружил тело женщины со следами насилия. Потерпевшей оказалась 37-летняя уроженка Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. К совершению преступления могут быть причастны двое мужчин.

Погибшая приезжала в Киев на заработки и жила в палатке недалеко от водоема, где ее тело обнаружил киевлянин.

"Правоохранители опросили заявителя и возможных свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Предварительно было установлено, что к преступлению причастны двое мужчин", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

По показаниям свидетелей, был составлен фоторобот одного из мужчин, который может быть причастен к убийству.

На вид ему 60-65 лет, рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения, смуглый, глаза светлого цвета, имеет седые волосы и седую бороду, из явных особых примет – на верхней челюсти имеет только несколько коренных зубов (изображен на фото).

Второй злоумышленник: возраст 25-35 лет, рост примерно 175-180 см, спортивного телосложения, короткая прическа, волосы темного цвета, лицо круглое.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Житомире в квартире 5-этажки после пожара были найдены тела 36-летней женщины и ее 13-летней дочери со следами насильственной смерти.