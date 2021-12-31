На Днепропетровщине мужчина два года насиловал свою маленькую дочь: его взяли под стражу

В Кривом Роге Днепропетровской области 34-летний мужчина регулярно насиловал свою маленькую дочь. Ему сообщили о подозрении и взяли под стражу.

Как сообщает "Информатор", ссылаясь на Криворожскую южную окружную прокуратуру, злоумышленник стал самостоятельно воспитывать 12-летнюю девочку и мальчика после смерти их матери. О его преступных действиях стало известно лишь когда семьей занялись социальные службы.

В разговоре с психологом девочка рассказала, что с ней происходит дома. После этого в июле обоих детей забрали в реабилитационный центр. На данный момент продолжается досудебное расследование.

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Напомним, на Хмельнитчине мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за развращение несовершеннолетней дочери и причинение ей тяжких телесных повреждений. Следствие установило, что более 5 лет девочка подвергалась насилию, а в 2019 году отец облил ее серной кислотой.

Развращать дочь отец начал с 14-летнего возраста. Осужденный держал ребенка в постоянном психологическом напряжении.

Также в Каменском будут судить 44-летнего отца, которого обвиняют в систематическом изнасиловании собственных дочерей. Самой младшей было шесть лет. Чтобы они ничего не рассказали, отец грозился, что оставит их без еды и сдаст в детский дом.

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