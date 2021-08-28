В Чернигове иностранец изнасиловал 13-летнюю девочку: мужчину задержали

В Чернигове на рынке "Привокзальный" гражданин Азербайбжана 1963 года рождения изнасиловал 13-летнюю девочку. Происшествие случилось 27 августа.

Как пишет "Чернігів City", мужчина предложил малолетней провести уборку в его торговом вагончике. Когда девочка зашла, он повалил ее на пол и изнасиловал.

Полиция оперативно провела розыск насильника и задержала его. Правоохранители опросили свидетелей, изъяли одежду пострадавшей и задержанного.

Источник OBOZREVATEL в полиции уточнил, что инцидент случился около 20:00 27 августа. Сейчас решается вопрос о том, чтобы сообщить мужчине о подозрении, а потом избрать меру пресечения. Также источник подтвердил, что пострадавшая – несовершеннолетняя. Подозреваемый действительно иностранец, но проживает в Чернигове.

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Также в этот день в Козелецком районе Черниговской области 50-летний мужчина пытался изнасиловать 8-летнюю. Он затащил ребенка в дом, разделся и лег сверху. Однако ребенку удалось спастись. Полиция также задержала и взяла под стражу мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из населенных пунктов Винницкой области 33-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девушки.