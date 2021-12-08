На Хмельниччине вынесли приговор мужчине, который развращал дочь и облил ее серной кислотой

В Хмельницкой области мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за развращение несовершеннолетней дочери и причинение ей тяжких телесных повреждений. Следствие установило, что более 5 лет девочка подвергалась насилию, а в 2019 году отец облил ее серной кислотой.

Правоохранительные органы выяснили, что девочка систематически получала из неизвестных номеров угрозы и картинки изуродованных людей. Об этом сообщает пресс-служба Генерального прокурора Украины.

Стоит отметить, что развращать дочь отец начал с 14-летнего возраста. Осужденный держал ребенка в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал, угрозами заставлял чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком.

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Злоумышленник держал девочку в страхе и этим заставил в августе 2019 года ночью пойти в поле, где облил ее серной кислотой. Тогда девушка узнала в нападающем отца. В местную больницу она попала с изуродованным лицом и ожогами 6% тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области 48-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку-односельчанку. Полицейские задержали его по месту жительства и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в ноябре двое несовершеннолетних жителей Кривого Рога Днепропетровской области совершили изнасилование работницы бани. Несчастную женщину на улице обнаружил прохожий, который и вызвал полицию. Сейчас родственники подозреваемых делают все, чтобы снять с них часть вины.

К слову, в Одесской области суд оправдал женщину, случайно убившую мужчину, который пытался ее изнасиловать. Она выкрутила его руку с ножом и зарезала нападавшего.