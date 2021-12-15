В Каменском отец 10 лет насиловал троих дочерей: самой младшей было всего шесть

В Каменском будут судить 44-летнего отца, которого обвиняют в систематическом изнасиловании собственных дочерей. Самой младшей было шесть лет.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской областной прокуратуры. Отмечается, что мужчина грозил оставить из без еды.

По данным следствия, мужчина на протяжении 10 лет периодически насиловал трех дочерей 2004, 2007 и 2009 годов рождения.

Чтобы они ничего не рассказали, отец грозился, что оставит их без еды и сдаст в детский дом.

На момент совершения преступления самой младшей едва исполнилось шесть лет.

Видео дня

Напомним, что в Хмельницкой области мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за развращение несовершеннолетней дочери, а также причинение ей тяжких телесных повреждений. Он насиловал девочку пять лет, а в 2019 году облил ее серной кислотой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 20-летнего парня на семь лет отправили в тюрьму за изнасилование родной сестры. В то же время мать знала об этом и пыталась скрывать преступление.