На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицейских: пятеро раненых. Фото

Утром 21 апреля в Днепропетровской области пьяный мужчина бросил гранату в полицейских. В результате инцидента ранения получили пятеро сотрудников правоохранительных органов.

Также неадекват открыл газ и угрожал подорвать дом. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Обстоятельства инцидента

По информации полицейских, в 06:30 в полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в селе Николаевка Синельниковского района. Заявитель рассказал, что местный житель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявляет о наличии двух гранат.

На место происшествия прибыли полицейские и начали переговоры с мужчиной. В ходе общения он сообщил, что открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыву и жизни людей в соседних домах.

В целях недопущения дальнейшей эскалации и устранения угрозы гражданскому населению полицейские приступили к задержанию. В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей две гранаты – одна из них не сработала, другая взорвалась.

Последствия взрыва

В результате взрыва ранены пять полицейских – они получили осколочные ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Среди раненых – работники группы оперативного реагирования и отделения полиции №3 Синельниковского районного управления полиции. Несмотря на ранения, полицейские задержали местного жителя 1991 года. При осмотре места взрыва изъяты фрагменты гранат и запал к ним.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Устанавливаются все происшествия и решается вопрос о правовой квалификации.

Новость дополняется…