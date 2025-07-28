На Буковине произошло ДТП с участием полицейской: погибла пассажирка авто, два человека пострадали

28 июля на улице Центральной в городе Новоселица произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудницы полиции, которая находилась вне службы. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Водителем автомобиля Volkswagen Tiguan была 34-летняя полицейская.

Детали аварии

По предварительной информации, водитель допустила столкновение с ограждением. В результате аварии 35-летняя пассажирка авто погибла на месте. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Водитель и еще одна 34-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Другая пассажирка, 32 года, после осмотра медиков не нуждалась в госпитализации.

На место происшествия сразу прибыли руководство полиции Буковины, сотрудники Управления главной инспекции ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативная группа Новоселицкого отделения полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований.

Расследование обстоятельств этого трагического ДТП ведет Территориальное управление ГБР в городе Хмельницком. Полиция Буковины заявляет о полном содействии в объективном и беспристрастном расследовании происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA:

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